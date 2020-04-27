«В этих отношениях она — босс»: эксперты проанализировали поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время видеозвонка учителям

Звезды / Новости 27 апреля 2020

Cosmo

Кейт Миддлтон и принц Уильям постоянно находятся под пристальным вниманием не только поклонников, но и всевозможных экспертов в области психологии отношений. Наблюдая за супругами и улавливая даже малейшие нюансы, на которые мы сами могли не обратить внимания, они проливают публике свет на истинные отношения между герцогами Кембриджскими.

Недавно они проанализировали одно из последних «появлений» Кейт и Уильяма на публике — во время видеозвонка учителям одной из британских школ, где и в разгар пандемии коронавируса продолжают учиться дети медиков и других людей, которые сейчас просто не могут находиться дома.

Так, эксперт Анджела Моллард отметила, что в этом разговоре главной была Кейт, которая представила собеседникам себя и мужа. Это, по словам женщины, свидетельствует о том, что и дома герцогиня играет главную роль.

«Я думаю, что в этих отношениях она — босс. Именно она направляла разговор, но делала это очень деликатно. Она главная еще и потому, что, как мать троих детей, успевает делать миллион дел в день», — отметила эксперт.

Что же, мы так и знали. You go, girl!