«В Канаде так скучно»: Мадонна предложила Меган и Гарри поселиться в ее квартире в Нью-Йорке

Звезды / Новости 6 февраля 2020

Cosmo

В своем официальном заявлении принц Гарри и Меган Маркл отметили, что планируют жить на две страны — поочередно в Британии и Канаде. Однако на днях свои коррективы в планы супругов решила внести Мадонна. Звезда записала видеоображение, в котором предложила герцогам Сассекским обратить внимание на ее квартиру в Нью-Йорке.

«Не стоит бежать в Канаду, там так скучно. В моей квартире есть две комнаты, а с балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Из окон Букигемского дворца вы такого не видели», — заявила Мадонна.

Как думаешь, рассмотрят ли это заманчивое предложение Меган и Гарри?