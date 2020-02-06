«В Канаде так скучно»: Мадонна предложила Меган и Гарри поселиться в ее квартире в Нью-Йорке
В своем официальном заявлении принц Гарри и Меган Маркл отметили, что планируют жить на две страны — поочередно в Британии и Канаде. Однако на днях свои коррективы в планы супругов решила внести Мадонна. Звезда записала видеоображение, в котором предложила герцогам Сассекским обратить внимание на ее квартиру в Нью-Йорке.
«Не стоит бежать в Канаду, там так скучно. В моей квартире есть две комнаты, а с балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Из окон Букигемского дворца вы такого не видели», — заявила Мадонна.
Публикация от Madonna (@madonna) 4 Фев 2020 в 3:15 PST
Как думаешь, рассмотрят ли это заманчивое предложение Меган и Гарри?