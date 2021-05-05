В нижнем белье, корсете и чулках: Билли Айлиш впервые снялась в откровенной фотосессии

Звезды / Новости
5 мая 2021
Cosmo

Поклонники Билли Айлиш настолько привыкли видеть ее в вещах оверсайз, что даже ее появление в облегающей майке однажды вызвало бурю обсуждений в сети. Точно такой же эффект произвела новая обложка нового номера британского Vogue, на которой певица позирует в провокационном образе — в корсете, нижнем белье и чулках с подтяжками.

В фотосессии для издания Билли примерила еще несколько сексуальных образов, которые подчеркнули ее роскошную фигуру. 

«Мне нравятся эти кадры, и мне понравилось сниматься в фотосессии. Делайте то, чего вам хочется и когда хочется. К черту все остальное», — прокомментировала новую съемку Айлиш. 

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Фото: instagram.com/billieeilish
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