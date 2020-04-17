В масках и с новым членом семьи: Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 17 апреля 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что в «семье» Леонардо ДиКаприо и Камилы Морроне случилось пополнение — влюбленные завели себе милого хаски, которого назвали Джек. Модель засыпала свой Instagram-аккаунт трогательными фото с новым четверолапым другом и призвала всех, у кого есть такая возможность, брать щенков из приютов.

А вчера Лео и Камила были замечены на прогулке с новым членом семьи в Лос-Анджелесе. Как и полагается, звезды были в масках, но это не помешало прочувствовать даже через экран то, насколько им хорошо вместе.

Обожаем эту пару, а ты?