В нижнем белье и с округлившимся животиком: Алла Костромичева поделилась очень редким фото

Звезды / Новости
14 мая 2020
Cosmo

Во время съемок второго сезона проекта «Супермодель по-украински» на Новом канале его ведущая Алла Костромичева была беременна первенцем. Так как личную жизнь модель бережет от любопытных глаз, в сети практически невозможно найти ее фотографий во время беременности.

Однако недавно Алла сделала исключение и поделилась с поклонниками редким архивным снимком. На нем звезда запечатлена в нижнем белье на последнем триместре беременности. Черно-белый режим съемки акцентирует внимание на округлившемся животе Костромичевой, которая нежно положила на него руки.

Алла Костромичева беременна

«Мой сын Сальваторе родился в 2015 году, когда мне было 29 лет. Эта беременность, хоть и спланированная, все равно стала для нас приятной неожиданностью. Дело в том, что я восемь лет принимала противозачаточные препараты, и врачи говорили, что даже без них организм некоторое время может вести себя так, будто находится под их воздействием. Это может длиться несколько лет, но у нас получилось зачать ребенка практически сразу», — призналась Алла. 

Подарить Салу братика или сестричку Алла планировала в ближайшее время, но эту идею пришлось отложить.

«Я хочу еще детей. Планировала забеременеть после съемок Суперсезона «Топ-модели по-украински», но их перенесли на 2021 год, поэтому планы на пополнение в семье тоже пришлось отложить. Да и в разгар пандемии коронавируса думать о родах просто страшно», — отметила модель. 

Любуемся прекрасным фото!

4 5 5
Спецпроекты
5 кроків до свідомого

життя сучасної дівчини
Узнай 7 главных трендов

сезона

Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Узнай 7 главных трендов сезона
3
Фото дня: Деми Мур вспоминает свадьбу с Брюсом Уиллисом
4
12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала книгу
5
Мэри-Кейт Олсен подает на развод с Оливье Саркози
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Onuka и Евгений Филатов впервые стали родителями (и уже показали фото малыша!)

Мимими!

Звезды / Новости

«Ей нужно больше личного пространства»: инсайдер рассказал о проблемах в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста

Проблемы в раю.  

Звезды / Новости
Это интересно

Іменинник дня: 10 цитат Святослава Вакарчука про кохання, свободу та жінок

Сьогодні легендарний український музикант святкує 45-річчя!

Stay home with Cosmopolitan
1
Королева Елизавета II может больше никогда не появиться на публике
2
Наболело: Дженнифер Энистон гневно высказалась в Instagram о коронавирусе
3
«Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа»: Мадонна рассказала о том, как и когда переболела коронавирусом
4
Новые правила: до какого числа продлили карантин в Украине и на каких условиях
Звезды / Новости
Это интересно

Один в один: в сети обсуждают невероятное сходство молодого Брэда Питта и его 13-летней дочери Шайло

Просто копия!

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Начистоту: Дакота Джонсон призналась, что страдает от серьезного психического расстройства

Нечего стесняться.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Измена моего отца разрушила ее жизнь»: Анджелина Джоли написала пронзительное эссе о своей матери

До слез. 

Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Узнай 7 главных трендов сезона
3
«Он вытащил пистолет и направил на нас», — Регина Тодоренко рассказала о прошлых отношениях
4
Onuka вперше стала мамою
5
Моді бути: Ukrainian Fashion Week відбудеться з 31 серпня по 4 вересня 2020 року
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Драма позади»: инсайдер рассказал об истинных отношениях между Гарри и Уильямом

Мы так и знали!

Звезды / Новости

Роберт Паттинсон сам снял свою новую обложку журнала и рассказал о предстоящей роли Бэтмена

Он еще и фотограф!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

«Она очень стесняется своей новой внешности»: инсайдер рассказал, как Адель чувствует себя после похудения 

Ее и правда не узнать!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Слухи подтвердились: звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые станет мамой

Еще несколько месяцев назад в сети ходили слухи о беременности актрисы — и это фото ее подтвердило!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Даже невеста не узнала: брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил усы и бороду

Это точно он?!

Звезды / Новости
Это интересно

«Побег из королевской семьи»: о принце Гарри и Меган Маркл снимут еще один фильм

На этот раз — о скандальном отречении от королевских обязанностей.  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

По-семейному: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели День матери вместе

Отличные новости. 

Звезды / Новости

Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Думаем, во многом так и есть.        

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Королева Елизавета II может больше никогда не появиться на публике

Причина понятна.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.