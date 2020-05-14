В нижнем белье и с округлившимся животиком: Алла Костромичева поделилась очень редким фото

Звезды / Новости 14 мая 2020

Cosmo

Во время съемок второго сезона проекта «Супермодель по-украински» на Новом канале его ведущая Алла Костромичева была беременна первенцем. Так как личную жизнь модель бережет от любопытных глаз, в сети практически невозможно найти ее фотографий во время беременности.

Однако недавно Алла сделала исключение и поделилась с поклонниками редким архивным снимком. На нем звезда запечатлена в нижнем белье на последнем триместре беременности. Черно-белый режим съемки акцентирует внимание на округлившемся животе Костромичевой, которая нежно положила на него руки.

«Мой сын Сальваторе родился в 2015 году, когда мне было 29 лет. Эта беременность, хоть и спланированная, все равно стала для нас приятной неожиданностью. Дело в том, что я восемь лет принимала противозачаточные препараты, и врачи говорили, что даже без них организм некоторое время может вести себя так, будто находится под их воздействием. Это может длиться несколько лет, но у нас получилось зачать ребенка практически сразу», — призналась Алла.

Подарить Салу братика или сестричку Алла планировала в ближайшее время, но эту идею пришлось отложить.

«Я хочу еще детей. Планировала забеременеть после съемок Суперсезона «Топ-модели по-украински», но их перенесли на 2021 год, поэтому планы на пополнение в семье тоже пришлось отложить. Да и в разгар пандемии коронавируса думать о родах просто страшно», — отметила модель.

Любуемся прекрасным фото!