В новом сезоне сериала «Корона» расскажут о предполагаемом тайном романе принца Филиппа

Звезды / Новости
20 августа 2021
Cosmo

Создатели сериала «Корона» продолжают подогревать интерес к пятому сезону шоу. Так, недавно мы узнали имена актеров, которые исполнят роли Елизаветы II, принца Чарльза и принцессы Дианы, а на днях в сеть просочилась информация о неожиданном и очень провокационном повороте сюжета, который точно не порадует королевскую семью. Речь об отношениях принца Филиппа, который скончался в апреле этого года в возрасте 99 лет, и Пенни Нэтчбулл, супруги Нортона Нэтчбулла, третьего графа Маунтбэттена, которая долгие годы была близкой подругой и доверенным лицом герцога Эдинбургского. 

Несмотря на то, что факт романтических отношений между супругом королевы и женщиной, младше его на 32 года, не был доказан, слухи об их романе постоянно ходили во дворце. По словам инсайдеров, создатели сериала сочли историю их взаимоотношений слишком важной для того, чтобы обойти ее стороной в шоу. Пенни Нэтчбулл в пятом сезоне шоу сыграет Наташа МакЭлхон, а принца Филиппа — Джонатан Прайс. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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