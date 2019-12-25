Вместо официальных портретов: в сети без ума от трогательного фото принца Уильяма с детьми, снятого Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 25 декабря 2019

Cosmo

Мы не устаем любоваться трогательными семейными портретами. которыми делятся представители британской королевской семьи. Вчера вся сеть обсуждала первую рождественскую открытку герцогов Сассекских с маленьким Арчи в главной роли, а сегодня очень милым неформальным фото в честь Рождества поделились и герцоги Кембриджские. Так, в официальном Instagram-аккаунте супругов появился черно-белый кадр, на котором принц Уильям позирует с детьми — годовалым Луи, 4-летней Шарлоттой и 6-летним Джорджем. Запечатлела трогательный момент сама Кейт Миддлтон, и нам кажется, что герцогиня была бы отличным фотографом!

Мимими дня!