В объективе мужа: Эшли Грэм кормит сына грудью в чувственной фотосессии для модного глянца

Звезды / Новости 1 июня 2020

Cosmo

Эшли Грэм, недавно впервые ставшая мамой, стала главной героиней нового номера британского Harper`s Bazaar. Учитывая то, что карантин все еще продолжается, плюс-сайз модель позировала в объективе своего мужа Джастина Эрвина, который, судя по результату, вполне мог бы стать отличным фотографом. На чувственных кадрах, сделанных в доме пары и его окрестностях в штате Небраска, красотка позирует одна и со своим крошечным сыном Исааком, которого на одном из кадров кормит грудью.

Очень нежно и чувственно!