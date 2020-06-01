В объективе мужа: Эшли Грэм кормит сына грудью в чувственной фотосессии для модного глянца

Звезды / Новости
1 июня 2020
Cosmo

Эшли Грэм, недавно впервые ставшая мамой, стала главной героиней нового номера британского Harper`s Bazaar. Учитывая то, что карантин все еще продолжается, плюс-сайз модель позировала в объективе своего мужа Джастина Эрвина, который, судя по результату, вполне мог бы стать отличным фотографом. На чувственных кадрах, сделанных в доме пары и его окрестностях в штате Небраска, красотка позирует одна и со своим крошечным сыном Исааком, которого на одном из кадров кормит грудью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper`s Bazaar UK (@bazaaruk) 1 Чер 2020 р. о 2:06 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Graham (@ashleygrahamtr) 31 Тра 2020 р. о 4:28 PDT

Очень нежно и чувственно!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Instagram, instagram.com/ashleygraham
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