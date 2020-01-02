В одном кресле с мужем: Потап и Настя Каменских будут вместе бороться за победу в новом сезоне шоу «Голос країни»

Звезды / Новости
2 января 2020
Cosmo

После свадьбы Потап и Настя Каменских не расстаются ни на секунду. И даже в шоу «Голос країни» супруги теперь будут работать вместе — в новогоднюю ночь стало известно, что NK присоединилась к тренерскому составу главного вокального шоу Украины. Артистка, которая своим голосом покорила не только Украины, но и Латинскую Америку, и стала первой украинской певицей, чьи треки звучат на радио США, Канады и Мексики, будет сидеть в двойном кресле вместе с мужем. Пара будет вместе бороться за победу в ожесточенной битве юбилейного десятого сезона шоу.

Хотя к команде тренеров «Голоса страны» певица присоединилась впервые, она имеет серьезный тренерский опыт, который непременно поможет команде добиться успеха.

«Главное, что я всегда пытаюсь донести каждому участнику: важна не столько победа в проекте, сколько победа над собой, возможность реализоваться как артист и раскрыть свой талант. И это моя первоочередная цель. Уверена, что мой творческий опыт на украинском рынке и за океаном замотивирует участников. И я буду делиться знаниями с нашей командой. Мы уже приступили к работе, и участники - невероятно талантливые. Уверяю, наша команда — уже победители, ведь они не побоялись попробовать свои силы в проекте, и я знаю, что они достигнут своей цели», — говорит Настя.

Напомним, кроме Потап и Насти, в судейских креслах зрители телеканала «1+1» увидят Тину Кароль, которая дважды одерживала победу над соперниками в шоу; Дана Балана, который присоединился к команде «Голоса страны» в прошлом сезоне, и несмотря на то, что был новичком, смог одержать победу; Monatik, который уже в третий раз станет тренером вокального шоу и не теряет надежды получить первенство в юбилейном сезоне.

Юбилейный сезон шоу стартует на телеканале 1+1 в воскресенье, 19 января.
 

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Фото: Пресс-служба 1+1
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