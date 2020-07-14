В одной лишь шляпе: 50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в новом видео

Звезды / Новости 14 июля 2020

Cosmo

Вчера мы показывали тебе магнетический рекламный ролик новой туши #DarkStarMascara от Пэт Макграт, в котором снялись Ирина Шейк и 18-летний сын Элизабет Херли Дэмиан. Не менее завораживающим получилось и видео с Наоми Кэмпбелл в главной роли.

В нем 50-летняя супермодель, которая недавно снялась обнаженной в метро, позирует в невероятно соблазнительном образе — на ней нет ничего, кроме черной широкополой шляпы и перчаток. И, конечно же, новой туши. «У меня непритязательный вкус — мне вполне достаточно самого лучшего», — цитирует голос за кадром популярный афоризм Оскара Уайльда.

Роскошная женщина!