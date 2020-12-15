Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на красной дорожке с подросшими детьми

Звезды / Новости 15 декабря 2020

Cosmo

Долгое время Кейт Миддлтон и принц Уильям не посещали никаких светских мероприятий, предпочитая при возможности исполнять своим королевские обязанности с помощью Zoom. Однако на днях супруги наконец-то совершили редкий выход, и не одни, а со своими подросшими детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Семейство в полном составе было замечено на красной дорожке перед премьерой благотворительного шоу «Пантоленд» в театре The London Palladium. Затем герцоги Кембриджские вместе с детьми заняли свои места в ложе, откуда с интересом наблюдали за происходящим на сцене.

Обожаем эту прекрасную семью! А ты?