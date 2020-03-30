В постели, на диване и в гардеробной: Настя Каменских представила клип о карантине, снятый у нее дома

Звезды / Новости 30 марта 2020

Cosmo

Настя Каменских как никто другой поддерживает и мотивирует своих поклонниц во время карантина - звезда показывает на своем примере, как можно проводить день на карантине в новом выпуске NKblog, и регулярно проводит тренировки в прямом эфире в Instagram, В этот раз артистка обратилась к своим поклонникам в креативном музыкальном скетчем о карантине.

«Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну», — прокомментировала Настя.

Музыкальный скетч NK записала на 5 языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

Напомним, что спортивные тренировки с Настей во время карантина проходят регулярно в прямом эфире Instagram. Присоединиться к занятию может каждый желающий.