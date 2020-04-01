В пух и прах: Эмму Уотсон раскритиковали за высказывание про однополые отношения

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

Для Еммы Уотсон не впервой отстаивать свое мнение и попадать под критику хейтеров за свои взгляды на те или иные вещи. Так случилось и после ее интервью изданию Teen Vogue, в котором актриса назвала однополые отношения более здоровыми, чем традиционные. В сети тут же отреагировали на высказывание звезды, обвинив ее в «извращенном восприятии вещей» и навязывании своего мнения окружающим.

Нам же кажется, что в наше время каждый должен иметь возможность выразить свое мнение, не подвергаясь при этом атаке тех, кто думает иначе. А ты что скажешь?