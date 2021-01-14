В роскошных платьях и без них: 56-летняя Моника Беллуччи снялась в новой сексуальной фотосессии

Звезды / Новости 14 января 2021

Cosmo

Моника Беллуччи стала главной героиней юбилейного выпуска издания Sorbet Magazine. 56-летняя красотка снялась в эффектной и очень сексуальной фотосессии в стиле кабаре — в объективе Эллен фон Унверт легендарная итальянская актриса позировала в платьях и... даже без них!

Роскошные украшения и наряды, сексуальные мужчины и, конечно же, неповторимая Моника — фотосессия получилась очень атмосферной и яркой. Чистый секс!