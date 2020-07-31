В самолете, гримерке и автобусе: Потап откровенно рассказал о сексе с Настей Каменских

Звезды / Новости 31 июля 2020

Cosmo

На днях на Youtube-канале Маши Ефросининой появилось новое интервью — в этот раз телеведущая говорила с Потапом. В ходе беседы артист и продюсер откровенно рассказал о своем первом браке с Ириной Горовой, воспитании сына и... интимной жизни с Настей Каменских. Так, на вопрос о том, в каком месте у него был самый необычный секс, Алексей Потапенко признался, что они с женой занимались им в самолете, автобусе, гримерке и не только.

«Бывало, нам говорили: «Ребята, ну прекратите, пожалуйста, уже весь автобус слышит, вы задолбали». Но это она во мне такие чувства вызывает, я не могу остановиться. Бывали вообще какие-то рекордные цифры, когда мы не выходили из номера целый день», — признался Потап.

Вот это подробности!

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