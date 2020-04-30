«В сентябре я стану бабушкой»: мама супермодели Джиджи Хадид подтвердила слухи о ее беременности

Звезды / Новости 30 апреля 2020

Cosmo

Это таки правда! Супермодель Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик впервые станут родителями. Сейчас звезда на 20 неделе беременности, а кто родится у пары — пока неизвестно. Но любопытные поклонники уже строят догадки!

И пока все гадают, мальчик или девочка, будущая бабушка Иоланда Хадид уже прокомментировала эту новость. «Я очень рада, что в сентябре стану бабушкой! Особенно с учетом того, что недавно я потеряла маму. В этом и заключается красота жизни: одна душа покидает нас, и появляется новая. Мы все очень счастливы!», — рассказала Иоланда изданию RTL Boulevard.

Рады за влюбленных и желаем крепкого здоровья и малышу, и маме!