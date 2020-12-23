«В шоу-бизнесе нет места искренности»: Санта Димопулос ответила на обвинения Юлии Саниной в лицемерии

Звезды / Новости 23 декабря 2020

Cosmo

Недавно мы писали о том, что Юлия Санина резко отреагировала на отказ Санты Димполус от кубка шоу «Танці з зірками» — певица назвала решение соперницы отдать победу ей лицемерным. А на днях свое мнение по поводу такой реакции высказала и сама Санта. На вопрос одного из подписчиков о том, почему, по ее мнению, Юлия восприняла ее решение отдать кубок как унижение, Димопулос ответила так:

«Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и всё говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды не главное, кубок не главное, победа не главное. Человечность, отношения, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь — вот что самое важное в этом мире и в каждом из нас».

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