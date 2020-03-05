В стиле принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в винтажном платье в горох Oscar de la Renta

Звезды / Новости 5 марта 2020

Cosmo

Не знаем как ты, а мы просто не успеваем за всеми образами, которые Кейт Миддлтон без остановки демонстрирует в рамках своего официального визита в Ирландию. Не успели мы восхититься ее сверкающим изумрудным платьем, а затем стильным весенним пальто, как она появилась в еще одном безупречном образе — в этот раз на приеме в Литературном музее Дублина. Для своего второго вечернего выхода в рамках двухдневного тура герцогиня выбрала винтажное платье в горох Oscar De La Renta. Элегантный образ завершили черные лодочки, клатч и серьги.

Само совершенство!