В стиле принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в винтажном платье в горох Oscar de la Renta

Звезды / Новости
5 марта 2020
Cosmo

Кейт Миддлтон

Не знаем как ты, а мы просто не успеваем за всеми образами, которые Кейт Миддлтон без остановки демонстрирует в рамках своего официального визита в Ирландию. Не успели мы восхититься ее сверкающим изумрудным платьем, а затем стильным весенним пальто, как она появилась в еще одном безупречном образе — в этот раз на приеме в Литературном музее Дублина. Для своего второго вечернего выхода в рамках двухдневного тура герцогиня выбрала винтажное платье в горох Oscar De La Renta. Элегантный образ завершили черные лодочки, клатч и серьги.

Кейт Миддлтон стиль

Само совершенство!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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