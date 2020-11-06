Красива невыносимо: соблазнительная Ирина Шейк в прозрачном сверкающем платье украсила обложку глянца

Звезды / Новости 6 ноября 2020

Cosmo

Продолжающийся карантин — не помеха для Ирины Шейк. Модель продолжает активно заниматься работой и с завидной регулярностью появляться на обложках глянца. Так, сегодня красотка поделилась в своем инстаграм очередной обложкой для Vogue — в этот раз она появилась в немецкой версии журнала.

На фото, созданном дуэтом фэшн-фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци, Ирина позирует в сверкающем платье Dolce & Gabbana, будто напоминающем о новогодних праздниках, и с естественным мейкапом с акцентом на глаза. Немного больше о том, как проходила съемка, Шейк рассказала в подписи к фото.

«Люблю вас, ребята! Это был очень веселый и холодный день на озере Комо. Спасибо вам за то, что всегда добавляли немного солнца и пасты в мою жизнь», — написала модель.

Красотка!