«В такие моменты чувствуешь себя ничтожеством»: Алла Костромичева рассказала об унижениях в моделинге

Звезды / Новости 26 мая 2020

Cosmo

В проекте «Топ-модель по-украински» Новый канал учит начинающих моделей, что мир моды может быть жестоким. Ведущая реалити Алла Костромичева и сама не раз сталкивалась с трудностями и хамским отношением во время съемок.

«Я никогда не планировала бросить моделинг, но были моменты, когда не хотела работать с конкретным человеком — дизайнером, стилистом или кем-то еще. Ко мне никогда не приставали в сексуальном плане, но были случаи, когда меня унижали», — призналась модель в интервью Славе Демину в рамках YouTube-проекта «Слава +».

Однажды неприятный инцидент произошел у Аллы с известным дизайнером, но его имя модель не раскрыла, не желая переходить на личности.

«На примерке дизайнер начал говорить недовольным тоном своему ассистенту: «Скажи ей, чтобы она куртку померяла». И этот ассистент начинает все передавать: «Алла, возьми, пожалуйста, куртку». Реально? То есть, ты не можешь спуститься со своего пьедестала и сказать мне лично? В такие моменты просто чувствуешь себя ничтожеством».

Также Костромичева рассказала, что помогает ей справиться с подобными ситуациями.

«Нужно иметь очень хорошую, сильную психику и нормальную самооценку, чтобы тебя такое не втаптывало», — подытожила Алла.