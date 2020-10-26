«В тебе така ротова міміка кожного ефіру, що нам до неї ще рости і рости»: Надія Мейхер різко відповіла Катерині Кухар у новому випуску «Танців з зірками»

Звезды / Новости
26 октября 2020
Cosmo

Як ми уже розповідали тобі сьогодні, у вчорашньому прямому ефірі шоу Танці з зірками пари танцювали не вдвох, а втрьох — компанію їм склали випускники минулого сезону, серед яких Іраклі Макацарія, Анна Різатдінова, Мішель Андраде та не тільки. Майбуть, одним із найгарячіших тріо вечора стало тріо Надії Мейхер, Кирила Васюка та Даніеля Салема. Разом вони виконали пристрасний пасодобль.

Не дивлячись на те, що зіркове тріо припустилося декількох помилок, найсуворіша суддя проекту Катерина Кухар розкритикувала Надію лише за її занадто активну ротову міміку під час виступу. Мейхер, котра і так була засмучена через невдалий фінал номеру, не стримала емоцій та відповіла примі-балерині.

«Дорогенька моя, у тебе така ротова міміка кожного ефіру, що нам до тебе ще рости і рости», — відзначила співачка. Трохи пізніше, вже з балкону, Надія порадила Катерині одягнути окуляри, щоб мати змогу краще бачити її справжню міміку під час танцю. 

Давай дивитися, як це було!

5 5 6
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Учимся у Эмили Ратаковски: что носить беременным
2
Джулия Робертс: «Любовь – всему причина»
3
15 самых стильных образов Джулии Робертс
4
Гвен Стефани обручилась
5
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми испекли праздничные кексы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я знала, что должна помнить этот момент»: Крисси Тейген рассказала о том, почему решила сделать фото с мертворожденным ребенком на руках

До слез. 

Звезды / Новости

Вопреки слухам о близкой дружбе: Джордж и Амаль Клуни не были знакомы с Гарри и Меган до приглашения на свадьбу

Да ладно?

COSMO / Тренды

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж

Как же мы рады!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Эмили Ратаковски объявила о беременности, появившись на обложке глянца с округлившимся животиком

Мимими дня! 

Stay home with Cosmopolitan
1
ВОЗ назвали единственный препарат, который действительно эффективен в борьбе с коронавирусом
2
Бывший муж блогера Софии Стужук Дмитрий умер от коронавируса
3
Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса
4
Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
5
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я привезла вам только половину себя»: Адель, похудевшая на 45 килограммов, впервые появилась на публике

Ее просто не узнать!

Loading...
Звезды / Новости

«Я стала лысой и больной девушкой»: звезда «Эмили в Париже» рассказала о борьбе с раком

То, о чем важно говорить.

Читайте также
1
«Я попросил маму и Джона сделать снимки. На мнение других мне наплевать», — Крисси Тайген объяснила, зачем сделала фотосессию после потери ребенка
2
Эмили Ратаковски в откровенном образе впервые вышла в свет после новости о беременности
3
10 фильмов с Джулией Робертс, за которые мы ее обожаем
4
«Чем старше становится женщина, тем больше отражается на лице ее внутренний мир», — Джулия Робертс о красоте, любви, детях и кино
5
У чому сила, сестро? Фонд Олени Пінчук та Guzema Fine Jewelry представили ролик, від якого хочеться жити
Звезды / Новости

Селена Гомес впервые рассказала о своей личной жизни после расставания с Джастином Бибером

Кажется, она действительно закрыла для себя эту историю.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я замкнулася в собі і нікому про це не говорила»: Alyona Alyona вперше розповіла про болісне розставання з хлопцем

Дуже відверто. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости
Надо прочитать

Откровенные признания: Николь Кидман впервые рассказала о том, что поборола рак

В новом интервью.

Звезды / Новости
Это интересно

Ходят слухи: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отменили свадьбу

В чем причина?

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Этот брак с первого дня был настоящим адом»: обнародованы фрагменты самого скандального интервью принцессы Дианы

Очень откровенно.    

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Меттью Макконегі зізнався, що у юному віці став жертвою сексуального насильства з боку чоловіка

Шокуючі факти біографії актора. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Зірка «Гри престолів» Роуз Леслі вперше прокоментувала свою вагітність

Дочекалися!

Звезды / Новости

«Меня называли пучеглазой лягушкой»: Тори Спеллинг рассказала о травле во время съемок в сериале «Беверли-Хиллз 90210»

Откровенно о непростом периоде.     

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Элегантный образ и милый животик: принцесса Евгения впервые появилась на публике после объявления о беременности

Красивая! 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.