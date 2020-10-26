«В тебе така ротова міміка кожного ефіру, що нам до неї ще рости і рости»: Надія Мейхер різко відповіла Катерині Кухар у новому випуску «Танців з зірками»

Звезды / Новости 26 октября 2020

Cosmo

Як ми уже розповідали тобі сьогодні, у вчорашньому прямому ефірі шоу Танці з зірками пари танцювали не вдвох, а втрьох — компанію їм склали випускники минулого сезону, серед яких Іраклі Макацарія, Анна Різатдінова, Мішель Андраде та не тільки. Майбуть, одним із найгарячіших тріо вечора стало тріо Надії Мейхер, Кирила Васюка та Даніеля Салема. Разом вони виконали пристрасний пасодобль.

Не дивлячись на те, що зіркове тріо припустилося декількох помилок, найсуворіша суддя проекту Катерина Кухар розкритикувала Надію лише за її занадто активну ротову міміку під час виступу. Мейхер, котра і так була засмучена через невдалий фінал номеру, не стримала емоцій та відповіла примі-балерині.

«Дорогенька моя, у тебе така ротова міміка кожного ефіру, що нам до тебе ще рости і рости», — відзначила співачка. Трохи пізніше, вже з балкону, Надія порадила Катерині одягнути окуляри, щоб мати змогу краще бачити її справжню міміку під час танцю.

Давай дивитися, як це було!