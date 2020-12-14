В Великобритании назвали самого популярного члена королевской семьи

Звезды / Новости
14 декабря 2020
Cosmo

Невероятно, но факт: несмотря на отречение от королевского двора, самым популярным членом королевской семьи версии 2020 стала… Меган Маркл. Рейтинг формировался на основе анализа поисковых запросов в YouGov, Google и Instagram.

В рейтинге Меган Маркл сумела обойти свою главную соперницу Кейт Миддлтон и даже саму королеву Елизавету: рейтинг популярности Меган — 14,5%, Кейт — 14,4%, а королевы Елизаветы II — 14,3%. 

Даже не являясь больше королевской особой, Меган после переезда в США продолжила свою активную общественную деятельность, а новость о пережитом выкидыше снова вынесла имя герцогини на первые страницы всех СМИ.

Интересно, что после сложения королевских обязанностей рейтинг Меган Маркл вырос, а вот ее супруга, принца Гарри, снизился. Но, несмотря на это, он все равно обогнал в рейтинге принца Уильяма.

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Фото: Gettyimages
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