В wish-list: Камерон Диаз выпустила органическое вино, которое можно купить за 24 доллара
Во время карантина многие звезды, чья основная деятельность приостановилась, решили попробовать себя в совершенно другой сфере. Камерон Диаз, к примеру, занялась произвоством органического вина. Вместе с подругой Кэтрин Пауэр актриса создала бренд Avaline и на днях презентовала первые продукты в его ассортименте — белое и розовое вино.
Допис, поширений Cameron Diaz (@camerondiaz) 9 Лип 2020 р. о 12:14 PDT
Для выращивания винограда, из которого создавалось вино Диаз и Пауэр, не использовали агрессивных химических пестицидов. Кроме того, в его составе нет красителей и сахара. Стоимость одной бутылки составляет 24 доллара.
Допис, поширений AVALINE (@avaline) 9 Лип 2020 р. о 7:58 PDT