В wish-list: Камерон Диаз выпустила органическое вино, которое можно купить за 24 доллара

Звезды / Новости 10 июля 2020

Cosmo

Во время карантина многие звезды, чья основная деятельность приостановилась, решили попробовать себя в совершенно другой сфере. Камерон Диаз, к примеру, занялась произвоством органического вина. Вместе с подругой Кэтрин Пауэр актриса создала бренд Avaline и на днях презентовала первые продукты в его ассортименте — белое и розовое вино.

Для выращивания винограда, из которого создавалось вино Диаз и Пауэр, не использовали агрессивных химических пестицидов. Кроме того, в его составе нет красителей и сахара. Стоимость одной бутылки составляет 24 доллара.