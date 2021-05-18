Вау-новость: 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Звезды / Новости 18 мая 2021

Cosmo

Вторник порадовал отличными новостями из личной жизни звезд. Так, утром мы сообщали о том, что Ариана Гранде тайно вышла замуж, а немного позже стало известно о пополнении в семье Наоми Кэмпбелл — 50-летняя супермодель... впервые стала мамой. Об этом красотка сообщила в своем инстаграм, поделившись первым фото с крошкой.

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери, Это такая большая честь — присутствие этой нежной души в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — написала Наоми.

Поздравляем!