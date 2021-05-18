Вау-новость: 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Звезды / Новости
18 мая 2021
Cosmo

Вторник порадовал отличными новостями из личной жизни звезд. Так, утром мы сообщали о том, что Ариана Гранде тайно вышла замуж, а немного позже стало известно о пополнении в семье Наоми Кэмпбелл — 50-летняя супермодель... впервые стала мамой. Об этом красотка сообщила в своем инстаграм, поделившись первым фото с крошкой. 

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери, Это такая большая честь — присутствие этой нежной души в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — написала Наоми.

Поздравляем!

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Принц Гарри рассказал о начале отношений с Меган и их первом свидании
2
Образ дня: Кейт Миддлтон в элегантных брюках и блузке в горошек
3
Тине Кароль вручили премию YUNА за особые достижения в музыке
4
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать дочь в честь принца Филиппа
5
Как Алекс Родригес отреагировал на воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Ариана Гранде тайно вышла замуж

Поздравляем!

Звезды / Новости
Это интересно

«У меня большой список»: Анджелина Джоли рассказала, почему до сих пор одна

Откровенно.

Звезды / Новости

Вызов принят: Алекс Родригес отреагировал на слухи о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Реакция, достойная уважения.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Все происходит быстро»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе провели отпуск

Рассказываем все что известно о воссоединении пары.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

За кулисами: актеры, которые терпеть друг друга не могли во время съемок

Кто бы мог подумать...

Loading...
Звезды / Новости

Милые кудри и крошечные джинсы: Меган Маркл и принц Гарри поделились новым фото малыша Арчи

Какой хорошенький!

Читайте также
1
Эльза Хоск показала самый трендовый костюм с шортами сезона весна-лето 2021
2
50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
3
Ариана Гранде тайно вышла замуж
4
Пицца с пармской ветчиной: простой рецепт для вечеринок
5
Что такое бифидо- и лактобактерии и чем они полезны для кожи и организма
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Почему все уверены, что Меган Маркл и принц Гарри уже стали родителями во второй раз

Очень даже может быть!

Звезды / Новости

С экстремальным декольте и в компании бывшего возлюбленного: Дженнифер Лопес на концерте Vax Live

Роскошная!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Конец истории. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

В нижнем белье, корсете и чулках: Билли Айлиш впервые снялась в откровенной фотосессии

Такой мы ее не видели еще никогда!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ходят слухи: Дженнифер Лопес вернулась к бывшему возлюбленному после расставания с Алексом Родригесом

Звезды все чаще проводят время вместе.     

Звезды / Новости
Об этом все говорят

У Кати Осадчей и Юрия Горбунова для нас отличные новости!

Как мы рады!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Язык тела: эксперт рассказала о настоящих отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма, проанализировав их новые фото

Мы так и знали!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень редкий кадр: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на прогулке с подросшей дочерью

Мимими дня!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Я пропагую бути собою, а не жирною»: Alyona Alyona розповіла про бодіпозитив та про те, як полюбити себе

Співачка стала гостею епізоду «Я (не) люблю своє тіло» в YouTube-шоу «ебаут».

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.