Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа: «Он не способен на насилие»

Звезды / Новости 17 июля 2020

Cosmo

Судебные разбирательства между Джонни Деппом и изданием The Sun, которое обвинило актера в насилии над бывшей супругой Эмбер Херд, продолжаются. В подтверждение своих слов об избиении и регулярных оскорблениях со стороны Деппа актриса предоставила аудиозапись их ссоры и фото своего избитого лица и разгромленной гардеробной. Но кажется, последняя новость о том, что все это на самом деле — история чужого опыта, которую звезда «украла», — сводит эти доказательства на нет.

Кроме того, в защиту Джонни Деппа выступили и его бывшие возлюбленные Вайнона Райдер и Ванесса Паради, которые откровенно удивлены такими откровениями и не верят, что актер мог поднять руку на жену.

«Я не могу смириться с этими обвинениями. Джонни никогда не был жесток и груб к людям, которых я видела рядом с ним. Я знаю его как хорошего человека, заботливого парня, который защищал меня и людей, которых любил. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности», — рассказала Вайнона.

Актриса Ванесса Паради, которая прожила в гражданском браке с Джонни 14 лет и воспитывает двоих совместных детей, также заявила: «Все эти годы он был добрым, внимательным, щедрым человеком и отцом, который не способен на насилие. На съемках актеры, режиссеры и целые съемочные группы обожали его, потому что он скромный человек, относящийся с уважением ко всем, а еще он один из лучших актеров, каких нам доводилось видеть».

Надеемся, эти показания наконец расставят все точки над «і».