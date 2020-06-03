Важная дата: опубликован редкий снимок Елизаветы II, сделанный 67 лет назад

Звезды / Новости 3 июня 2020

Cosmo

Еще вчера мы любовались свежими снимками ее Величества верхом на лошади, а сегодня все обсуждают новые интересные кадры. В честь 67-й годовщины с момента восхождения на престол в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram появился снимок монархини, сделанный в день коронации. В оригинальной версии он, конечно же, был черно-белым, но над фотографией поработали специалисты, придав ей сочные краски.

«Со дня коронации королевы Елизаветы II исполняется 67 лет. Она была коронована 2 июня 1953 года. Ее Величество была тридцать девятым монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве, месте проведения всех церемоний с 1066 года. Это была торжественная церемония, которая длилась почти три часа. Церковная служба оставалась практически неизменной на протяжении более 1000 лет», — сказано под фотографией.

Поздравляем ее Величество с прекрасной датой!