Важный повод: Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике
С момента своего переезда в США принц Гарри и Меган Маркл всего несколько раз попадали в объективы фотографов, предпочитая проводить рабочие встречи и «наносить официальные визиты» с помощью Zoom. Однако вчера, в День памяти погибших военнослужащих в Великобритании, супруги все же впервые за долгое время появились на публике — они посетили Национальное кладбище Лос-Анджелеса, чтобы почтить память погибших воинов.
Публикация от Royal Addicted (@royaladdicted_new) 8 Ноя 2020 в 12:32 PST
Фото: Ли Морган (@leemorganphoto)
Свою дань павшим воинам отдали и члены королевской семьи, которые наблюдали за поминальной церемонией с балкона Уайтхолльского дворца.