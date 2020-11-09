Важный повод: Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике

Звезды / Новости
9 ноября 2020
Cosmo

С момента своего переезда в США принц Гарри и Меган Маркл всего несколько раз попадали в объективы фотографов, предпочитая проводить рабочие встречи и «наносить официальные визиты» с помощью Zoom. Однако вчера, в День памяти погибших военнослужащих в Великобритании, супруги все же впервые за долгое время появились на публике — они посетили Национальное кладбище Лос-Анджелеса, чтобы почтить память погибших воинов.

Фото: Ли Морган (@leemorganphoto)

Свою дань павшим воинам отдали и члены королевской семьи, которые наблюдали за поминальной церемонией с балкона Уайтхолльского дворца. 

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal, Gettyimages
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