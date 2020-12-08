«Вчера не мой, сегодня мой»: Слава Каминская намекнула на воссоединение с бывшим мужем Эдгаром

Звезды / Новости 8 декабря 2020

Cosmo

За разводом этой пары не следил только ленивый. И все удивлялись тому, как бывшим супругам удалось сохранить теплые дружеские отношения. Или может между Славой и Эдгаром все же нечто большее? На такие мысли поклонников натолкнули общие фото пары в инстаграме Славы и ее неоднозначный пост.

Недавно бывшие возлюбленные воссоединились на праздновании 5-летия дочери. Слава поделилась фото с праздника, на котором нежно обнимает Эдгара за плечи и подписала: «Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда двое людей дарят друг другу смысл жизни — детей — они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять».

Неужели Слава намекает на воссоединение с бывшим (который, к слову, недавно расстался со своей девушкой)? Вот что сама звезда ответила назойливым поклонникам: «Вчера не мой, сегодня мой». Вот это интрига!