Вдали от всего мира: как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали вторую годовщину свадьбы

Звезды / Новости
20 мая 2020
Cosmo

Вчера, 19 мая, исполнилось ровно два года с того момента, как принц Гарри и Меган Маркл обменялись клятвами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Пока весь мир в очередной раз пересматривал самые трогательные моменты церемонии и вспоминал самые романтичные фото супругов, сами они решили на один день пропасть с радаров прессы и даже друзей.

Меган Маркл и принц Гарри

Так, годовщину свадьбы Меган и Гарри решили отметить втроем со своим сыном Арчи. Известно, что супруги в праздничный день отключили все телефоны, тем самым приостановив свою ежедневную работу, чтобы насладиться компанией друг друга в тишине и спокойствии.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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