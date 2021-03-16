Відомі моделі, тік-токери та зірки підтримали благодійну капсульну колекцію Just say it! від Dialog hub Фонду Олени Пінчук та Keepstyle

Мода / Fashion news
16 марта 2021
Cosmo

15 березня 2021 року Dialog hub — простір вільних розмов Фонду Олени Пінчук та український бренд одягу Keepstyle представили благодійну капсульну колекцію худі і футболок «Just say it».

Слоган колекції «Jay say it» закликає молодь не боятися говорити про секс та сексуальну освіту, вчитися вести діалог зі своїми партнерами, батьками та фахівцями. Надягаючи одяг з капсульної колекції, кожен учасник проекту тим самим демонструє свою обізнаність у сексуальній освіті та закликає інших відверто говорити про свої бажання та кордони, не боятися ставити питання та вчитися бути відповідальним.

У фотосесії на підтримку кампанії Just say it взяли участь українські актори та блогери: Таїсія-Оксана Щурук та Максим Девізоров — зірки серіалу «Перші Ластівки» та «Перші Ластівки. Zалежні», Тетяна Брик — переможниця проекту «Супер ТОП-модень по-українськи», Дарія Майстренко — фіналістка шоу  «Супер ТОП-модень по-українськи», Даня Вегас, актор серіалу «Школа» та засновник українського Тік-ток дому ULoveHome, а також учасники ULoveHome Liza Nice, Леон, Трейси та Kireal.

Усі виручені кошти з продажу цієї колекції будуть спрямовані на створення одноіменного відео-курсу для підлітків з кращими фахівцями: гінекологами, сексологами, психологами і навіть адиктологами, які дадуть відповідь на всі найзатребуваніші питання та навчать говорити про власні переживання. Курс буде розміщений у вільному доступі в соціальних мережах фонду — YouTube та Instagram, щоб якомога більше підлітків в Україні дізнались корисну інформацію про сексуальну освіту, психологічну підтримку і не боялись говорити на складні теми.

Футболки можна придбати в інтернет-магазині «Keepstyle» та через Instagram-сторінку бренду.

«Безпосередньо для нас ця колаборація стала крутою можливістю зробити значуще діло наділити корисною та важливою інформацією велику аудиторію, та насамперед «наших» людей, яких ми знайшли протягом багатьох років праці. Наше комюніті молоді, яка потребує сексуальної освіти, отримає знання, підтримку та впевненість, через те, що ми вміємо — через одяг, саме тому just say it», зазначили представники бренду.

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