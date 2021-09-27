Відверті зізнання на «Танцях»: Дмитро Каднай розповів про зйомки в еротичному фільмі, а Джамала — про жорсткий контракт із голлівудським продюсером

Звезды / Новости
27 сентября 2021
Cosmo

У неділю, 26 вересня, на телеканалі 1+1 відбувся четвертий прямий ефір головного танцювального шоу країни «Танці з зірками», присвячений гарячим латиноамериканським танцям. Впродовж усього вечора зірки ділилися неймовірно відвертими історіями, які ніколи раніше не розповідали. Так, наприклад, головний секс-символ цього сезону Дмитро Каднай зізнався, що разом із партнеркою Олексія Суровцева Машею Колосовою цього року знявся у еротичному кіно повністю оголеним. 

Здивувала глядачів та суддів і співачка Джамала, яка в спокусливому образі та з білявим кольором волосся виконала пристрасне ча-ча-ча. Перед виступом співачка розповіла, що у неї була можливість підписати контракт із відомим голлівудським продюсером, проте вона відмовилася.

«Десять років тому я відмовила Уолтеру (Уолтер Афанасьефф, американський композитор, музичний продюсер, який свого часу працював з Мерайєю Кері, Селін Діон, Майклом Джексоном і не тільки — Прим. ред.) Такій людині не відмовляють, ніколи. Це був сир у мишоловці. Я не мала одружуватися, народжувати дітей, змінювати колір волосся. Я не мала права писати свої пісні»,  розповіла артистка.

За результатами глядацього голосування в сумі з оцінками суддів, паркет залишила пара Олексія Суровцева та Марії Колосової. 

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Фото: instagram.com/jamalajaaa
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