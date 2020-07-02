Вдвоем и без одежды: новая девушка Брайана Остина Грина опубликовала пикантное видео с актером

Звезды / Новости
2 июля 2020
Cosmo

Кажется, после того, как в сети появились фото, доказывающие, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly связывают совсем не дружеские отношения, Брайан Остин Грин пустился во все тяжкие. Недавно актер был замечен в компании 25-летней модели Кортни Стодден — звезды попали в объективы вездесущих папарацци возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса.

А на днях девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте пикантное видео с Брайаном, на котором они вдвоем запечатлены в джакузи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Courtney Stodden (@courtneyastodden) 30 Чер 2020 р. о 11:09 PDT

Поклонники пары Фокс и Грина уверены, что актер закрутил новый роман назло жене, и таким образом пытается привлечь ее внимание. Хотя Меган, судя по всему, сейчас с головой погружена в новые отношение, и выглядит абсолютно счастливой. Тогда как ее супруг на этом видео — не очень. 

А ты что скажешь?

 

 

 

 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Марго Робби – 30! История голливудской Золушки
3
Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат
4
Видео дня: Дуа Липа показала любимую йога-практику
5
Принц Гарри записал трогательное видео в честь дня рождения принцессы Дианы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Тяжелое решение: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Следуя королевским традициям. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Не только с Илоном Маском: Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу с известным актером

Драма продолжается.

Звезды / Новости
Это интересно

Принцесса Диана гордилась бы: принц Гарри записал важное и очень трогательное видео в честь дня рождения матери

До слез!  

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости

Джиджи Хадид вышла в прямой эфир и рассказала о том, как проходит ее беременность

Выглядит свежо! 

Loading...
Звезды / Новости

Влюблены по уши: Бен Аффлек и Ана де Армас смеются и не могут отвести друг от друга взгляд на прогулке в Лос-Анджелесе

Какая же все-таки романтичная пара!

Звезды / Новости
Это интересно

Как сейчас выглядит сексуальный бойфренд Саманты из «Секса в большом городе» — 49-летний актер Джейсон Льюис

Помнишь этого красавчика? 

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
8 фильмов с Марго Робби, которые стоит пересмотреть
3
6 опасных изменений, которые происходят в женском организме во время стресса
4
«Самым сложным для меня было доказать людям внутри компании, что я смогу выполнить поставленные задачи», — сын Миуччи Прада дал первое интервью о работе с матерью
5
Как грамотно ухаживать за кожей летом
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Стала мамой, а через год — еще и дважды бабушкой: в семье 44-летней певицы Sia пополнение

Отличные новости!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Драма продолжается: новая причина соперничества принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Очень неожиданно!    

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

Анна Тринчер рассказала о том, сколько зарабатывала на съемках сериала «Школа»

Начистоту. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень важный повод: Брэд Питт впервые после развода вернулся в дом Анджелины Джоли

Хороший знак?  

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вся в родителей: 8-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи получила престижную музыкальную премию 

Отличное начало!

Звезды / Новости
Это интересно

Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи

#бувайшкола.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я была разбита»: Кэти Перри призналась, что думала о самоубийстве после расставания с Орландо Блумом

И рассказала, что помогло ей справиться с депрессией. 

Звезды / Новости

Давно и не в Украине: Настя Каменских впервые рассказала о том, когда они с Потапом на самом деле поженились

И показала эксклюзивные фото с секретной церемонии!  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Марго Робби сыграет в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Будет интересно!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.