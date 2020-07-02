Вдвоем и без одежды: новая девушка Брайана Остина Грина опубликовала пикантное видео с актером

Звезды / Новости 2 июля 2020

Cosmo

Кажется, после того, как в сети появились фото, доказывающие, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly связывают совсем не дружеские отношения, Брайан Остин Грин пустился во все тяжкие. Недавно актер был замечен в компании 25-летней модели Кортни Стодден — звезды попали в объективы вездесущих папарацци возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса.

А на днях девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте пикантное видео с Брайаном, на котором они вдвоем запечатлены в джакузи.

Поклонники пары Фокс и Грина уверены, что актер закрутил новый роман назло жене, и таким образом пытается привлечь ее внимание. Хотя Меган, судя по всему, сейчас с головой погружена в новые отношение, и выглядит абсолютно счастливой. Тогда как ее супруг на этом видео — не очень.

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