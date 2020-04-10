Вечеринка отменяется: Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать первый день рождения Арчи в Британии

Звезды / Новости 10 апреля 2020

Cosmo

Уже 6 мая крохе Арчи, сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнится годик. Первый день рождения сына супруги планировали отметить с размахом, устроив сразу две вечеринки, одну из которых — в Британии, в кругу королевской семьи и ближайших родственников. Но похоже, планы изменились.

Из-за вспышки коронавируса Гарри и Меган отменили поездку к королеве Елизавете и теперь ограничатся лишь маленьким домашним торжеством, к которому присоединится мама Меган, Дория, которая приедет навестить внука.

«Предполагалось, что первый день рождения Арчи отметит с некоторыми членами королевской семьи, двоюродными братьями, бабушками и дедушками, а также своими крестными родителями в Великобритании. Но поскольку Гарри и Меган сейчас в Калифорнии, где они, вероятно, будут в самоизоляции в течение следующих нескольких недель, Арчи отпразднует свой первый день рождения дома», — рассказал инсайдер.



