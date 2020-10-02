Стильно, качественно, экологично: Вера Брежнева запустила собственный косметический бренд

Красота / Новинки 2 октября 2020

Cosmo

На небосводе celebrity бьюти-брендов зажглась еще одна звезда — собственную марку декоративной косметики VERA запустила Вера Брежнева, составив достойную конкуренцию Ким Кардашьян, Селене Гомес и Джей Ло.

«Во время работы с ведущими косметическими марками и визажистами на съемках, выступлениях мне всегда нравилось открывать для себя новые текстуры, цвета и техники нанесения макияжа. Много лет я была в поиске идеальных средств лично для себя — must-have на все случаи жизни. Иногда для того, чтобы добиться нужного оттенка, я смешивала два продукта, а после слышала вопрос «Какой это бренд?». Поэтому я решила создать собственный.

Идея создать VERA окончательно сформировалось у меня в 2017 году — и после были два незабываемых года поисков и бескомпромиссного выбора. Я не просто лицо марки — я ее создатель. И принимала участие в разработке каждого средства VERA на каждом этапе, от идеи до готового продукта. Именно желание сказать каждой девушке «ты прекрасна» вдохновило меня на создание бренда VERA, в котором, как в любимой косметичке, будет только все самое лучшее», — комментирует свое детище Вера.

Учитывая актуальные тенденции, звезда и ее команда подошли ответственно не только к разработке самой качественной косметики (марка работает исключительно с ведущими мировыми производителями), а и к тому, чтобы она была максимально eco&vegan friendly, cruelty free. Так, косметика VERA by Vera Brezhneva не тестируется на животных. При разработке и производстве упаковки бренд уделил внимание экологичным материалам: часть упаковки изготовлена из переработанного пластика, алюминия и биоразлагаемого картона. А в палетках для лица и теней используется съемное зеркало удобного размера — его можно применять отдельно, даже когда все средства в палетке закончились.

В дебютной линейке бренда можно найти помаду с атласным финишем, жидкую матовую помаду, туши с эффектом натуральных ресниц и с эффектом объема, карандаш и тушь для бровей с микрофибрами, палетку теней для глаз и бровей, а также для макияжа лица, и не только!

«VERA by Vera Brezhneva отражает мое видение макияжа. Я за естественную красоту. Косметика должна подчеркивать достоинства лица, не рисуя при этом чужую маску, пусть и красивую. Важен баланс. Я старалась подобрать такие деликатные оттенки и текстуры, чтобы любая из нас могла их легко использовать: чтобы тени комфортно наносились на веки, скульптурирующая пудра мягко растушевывалась без пятен и чтобы достаточно было пары прикосновений помады для цвета и увлажнения губ», — отмечает Вера Брежнева.

Все продукты из линейки можно приобрести эксклюзивно со 2 октября на сайте Bomond. Через месяц косметику можно будет приобрести офлайн в Киевском ЦУМе. Подробнее о линейке читай на сайте.