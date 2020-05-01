«Весь мир был шокирован, и я тоже»: Дженнифер Энистон рассказала о том, как узнала об измене Брэда Питта

Звезды / Новости 1 мая 2020

Cosmo

Ровно 15 лет назал, в конце апреля, мир взорвало фото Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые вместе с приемным сыном актрисы отдыхали вместе на пляже в Кении. В то время главный голливудский секс-символ все еще был женат на Дженнифер Энистон и всячески опровергал слухи о романе с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит». Как оказалось позже, именно этот снимок открыл звезде «Друзей» глаза на правду и подтолкнул к разводу.

«Весь мир был шокирован. И я была шокирована. Но плохие вещи иногда случаются. И тогда ты просто говоришь себе: «Что нас не убивает — то делает нас сильнее», — приводит слова актрисы издание Mirror.

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