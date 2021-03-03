Весне дорогу: 5 бьюти-новинок, от которых мы в восторге

Красота / Новинки
3 марта 2021
Cosmo

Как же мы любим весну и атмосферу обновления, которую она с собой несет: этот восхитительный запах свежести в воздухе вызывает острое желание сменить стрижку, купить себе новый аромат или даже влюбиться. Новинки, о которых пойдет речь в этом материале, призваны повысить настроение и уверенность в себе, сделать кожу красивой, а пространство вокруг тебя по-весеннему вдохновляющим!

Лимитированная свеча Take it easy, The Homest

Мы уже рассказывали тебе о свечах этого восхитительного украинского бренда, но обойти вниманием их новый продукт просто не можем. Лимитированная весенняя свеча с ароматом озона, ландыша, жасмина и бобов тонка наполняет дом атмосферой легкости и релакса. Тот случай, когда название Take it easy передает настроение как нельзя лучше!

Тушь Sisley So Stretch Mascara 

Новая тушь Sisley не только идеально прокрашивает ресницы, но еще и укрепляет их благодаря пептидам и аргинину в составе. Наш фаворит — естественный коричневый оттенок на каждый день!

Лифтинг-крем для кожи вокруг глаз Clarins Total Eye Lift

Блефаропластику во флаконе заказывала? Производители заявляют, что этот крем именно такой. Мощные растительные ингридиенты заметно подтягивают нежную и тонкую кожу век, уменьшают выраженность мешков и делают взгляд распахнутым визуально. А учитывая тот факт, что взгляд — едва ли не единственное оружие соблазнения во время перманентного ношения масок, это средство первой необходимости.

Антивозрастная сыворотка с гиалуроновой кислотой Vichy Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler

Сыворотка с эффектом эпидермального филлера Vichy — универсальный солдат: отлично увлажняет кожу, способствует ее укреплению и разглаживанию морщин, подходит не только для лица, но и для нежной кожи вокруг глаз. Нужны еще аргументы? Средство мгновенно впитывается, служит отличной базой под мейкап и очень экономно используется.

Парфюмированная вода Yves Rocher Quelques Notes d’Amour

Ищешь аромат, который подчеркнет романтическое настроение? Новый Quelques Notes d’Amour от Yves Rocher подойдет идеально! Абсолю розы, эссенция таинственного гваякового дерева и бензоин создают идеальную для влюбленной женщины композицию — чувственную и в то же время нежную.

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: www.instagram.com/the.homest
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