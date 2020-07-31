«Я вас не разочарую»: Рианна рассказала, когда выйдет ее новый альбом

Звезды / Новости 31 июля 2020

Cosmo

Кажется, некоторые поклонники Рианны уже не верят в том, что певица когда-нибудь выпустит новые песни. Ведь звезда активно занимается своим брендом одежды и косметики, а также объявила о запуске средств по уходу за кожей. Но в своем новом интервью изданию Entertainment Tonight Рианна намекнула, что новый альбом — это дело времени.

«Я постоянно работаю над музыкой и когда буду готова что-либо выпустить в том виде, в котором я это чувствую, это случится. И в этом случае я вас не розачарую. Оно будет того стоить. Я не хочу выпускать что-то только потому, что все ждут. Это требует времени. Я хочу сотворить нечто стоящее», — рассказала звезда.

Напомним, что предыдущий альбом Рианны «Anti» вышел в 2016-м году, подарив нам такие хиты, как «Work» and «Kiss It Better». Что ж, надеемся, певица нас вскоре снова порадует!