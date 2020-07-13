Видео дня: Ирина Шейк соблазняет сына Элизабет Херли

Звезды / Новости 13 июля 2020

Cosmo

18-летний сын Элизабет Херли Дэмиан активно покоряет мир моды и красоты. Очередным профессиональным достижением парня стало участие в рекламном ролике новой туши #DarkStarMascara от Пэт Макграт. В нем Дэмиан, удивительно напоминающий свою звездную мать, снялся в компании соблазнительной Ирины Шейк. Главные герои позируют в кожаных нарядах, пристально смотрят в камеру и создают самую настоящую химию, которая не позволяет отвести взгляд ни на секунду.

«Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума», — цитирует за кадром голос фразу из романа Стендаля «Красное и черное». Огонь!