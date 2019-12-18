Что случилось: Кейт Миддлтон удивила жесткой реакцией на ласковое прикосновение принца Уильяма

Cosmo

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В последнее время Кейт Миддлтон и принц Уильям все чаще следовали примеру Меган Маркл и принца Гарри, не стесняясь проявлять чувства на публике. Однако, во время одного из последних их совместных появлений на публике что-то, кажется, пошло не так. Так, во время встречи с волонтерами герцог Кембриджский ласково прикоснулся к жене, на что она отреагировала довольно неожиданно — Кейт отмахнулась от руки супруга и продолжила беседу, как ни в чем не бывало.

Пользователи сети, обсуждая видео, предположили, что между Уильямом и Кейт возникли разногласия, которые и спровоцировали такую реакцию герцогини. Надеемся, они временные!