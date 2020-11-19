Идеальный пресс в коротком топе и никакого макияжа: 51-летняя Дженнифер Энистон восхитила красотой и молодостью в новой фотосессии

Звезды / Новости 19 ноября 2020

Cosmo

У Дженнифер Энистон для нас отличные новости: звезда стала креативным директором компании Vital Proteins, которая выпускает добавки с коллагеном для красоты и молодости. Об этом актриса сообщила с своем инстаграм, опубликовав два новых фото, на которых позирует без мейкапа и с продукцией бренда.

«Много лет назад я начала регулярно принимать коллаген Vital Proteins, так что когда появилась возможность стать частью бренда в более широком смысле этого слова, я с радостью за нее ухватилась. Я всегда была приверженицей ухода за собой изнутри и буду счастлива поделиться важностью приема коллагена с другими», — прокомментировала свое назначение Джен.

Также звезда приняла участие в фотосесии для новой рекламной кампании бренда. На снимках 51-летняя красотка позирует в спортивных образах, демонстрирует свою безупречную подтянутую фигуру и выглядит максимум на 35!

Фото: Vital Proteins

Восхищаемся!

Читай также: От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag