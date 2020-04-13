Высокие ставки: Меган Маркл и принц Гарри озвучили цену за эксклюзивное интервью с ними

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

После очередного переезда Меган Маркл и принца Гарри открытым остается лишь один вопрос: кто все это финансирует? Так, уже знаем, что принц Чарльз выделил кругленькую сумму, чтобы обеспечить безопасность молодой семьи в США, а Меган Маркл активно ищет новые проекты в Голливуде.

Сегодня же стало известно, что Гарри и Меган нашли еще один, достаточно простой и предвидимый источник заработка. Супруги готовы дать эксклюзивное интервью и уже озвучили сумму, за которую решатся на это. Так, выудить подробности королевской жизни и громкого скандала, что сопутствовал отречению от нее, обойдется в… один миллион долларов! Кто согласится на такие условия? Среди главных претендентов — Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.

Инсайдеры, приближенные к паре, поделились, что по мнению Меган, это хороший способ не только покрыть все нынешние расходы семьи, а и заявить о себе в новом качестве и вернуть поддержку простых людей. Звучит как отличный план!