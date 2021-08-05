Владимир Дантес выпустил трогательное видео, посвященное 10-летней годовщине знакомства с Надей Дорофеевой

Звезды / Новости 5 августа 2021

Cosmo

Певец, блогер и телеведущий Владимир Дантес выпустил mood-видео на песню «Девочка», посвященный десятилетней годовщине знакомства с Надей Дорофеевой. Это трогательное признание в любви, которая сохранились спустя 10 лет после их встречи, и видеоряд из личных архивов пары.

«Девочка» — это mood-видео из общих раритетных неизданных фотографий и видео пары, сделанные на телефон, начиная с первых лет их знакомства и заканчивая сегодняшним днем.

«Я вспомнил, что когда-то писал песню, в которую сам не верил — это песня «Девочка». Эта песня про наше знакомство с Надей. В этом году, в августе исполнилось 10 лет как мы вместе, и я посвятил эту песню нашей первой встрече. В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на неё. Все как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года — это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует», — признается Владимир Дантес.

Пара познакомилась в 2011 году в поезде, когда ехали на совместный фестиваль «Золотой граммофон» в Крым. Тогда, по словам Нади Дорофеевой, Дантес даже не смотрел на нее. А когда она вышла из купе — Вова вышел вслед и накинул на ее плечи свою куртку.

В песне артист утверждает, что убеждение о том, что любовь живет три года — просто миф. Ведь любовь постоянно трансформируется и переходит из страсти в глубокое чувство.

В видео также есть кадры папарацци с того периода, когда Вова и Надя скрывали свои отношения. Для того, чтобы снимки не попали в сеть, Вове пришлось заплатить фотографу. Эти ценные для пары кадры впервые опубликованы в этом видео.

«Это видео — мой подарок на годовщину знакомства. В нем есть кадры, с которых все начинается — это кадры, когда нас первый и единственный раз сняли папарацци, тогда мы ещё скрывали наши отношения. Я помню как выкупал это видео, чтоб оно не попало в сеть, заплатил за эту карточку 100$. Мы уже думали, что это видео где-то потерялось и не могли найти его. Но я чудом его откопал. Поэтому самым главным подарком будет то, что я нашёл это видео», — комментирует Владимир Дантес.