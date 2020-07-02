Влюблены по уши: Бен Аффлек и Ана де Армас смеются и не могут отвести друг от друга взгляд на прогулке в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 2 июля 2020

Cosmo

Чувства между Беном Аффлеком и Аной де Армас зародились в самом начале карантина, и за время, проведенное в совместной самоизоляции, стали лишь сильнее (актер уже даже успел познакомить избранницу с детьми). Влюбленные по-прежнему не расстаются ни на минуту и во время каждой своей прогулки подтверждают статус самой романтичной пары Голливуда.

В очередной раз Ана и Бен умилили поклонников на днях. Звезда были замечены на улицах Лос-Анджелеса — прогуливаясь по городу со своими собаками, они смеялись до слез, не отводили друг от друга взгляд и выглядели очень счастливыми.

Обожаем эту прекрасную пару, а ты?