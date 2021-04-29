Не по протоколу: Кейт Миддлтон и принц Уильям не скрывают чувств на трогательных фото в честь 10-й годовщины свадьбы

Звезды / Новости 29 апреля 2021

Cosmo

Ровно десять лет назад принц Уильям и Кейт Миддлтон стали мужем и женой. За роскошной церемонией, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве, тогда наблюдал без преувеличения весь мир. А сегодня герцоги Кембриджские вновь продемонстрировали, что с тех пор их чувства стали только крепче — на невероятно трогательных совместных портретах, сделанных ранее на этой неделе и приуроченных к годовщине.

В объективе фотографа Криса Флойда супруги нежно обнимают друг друга, держатся за руки, счастливо улыбаются и выглядят очень влюбленными. Не зря поклонники королевской семьи уже успели назвать новую фотосессию Кейт и Уильяма, которые привыкли скрывать свои чувства на публике, самой «непротокольной».

Такими мы их любим еще больше!