Вместе — сильнее: Ирина Шейк, Стелла Маккартни, Роберт Де Ниро и другие поддержали Италию

Звезды / Новости
18 марта 2020
Cosmo

Эпидемия коронавируса — это не только об изоляции. Это и об объединении нас вокруг одной важной для всех и каждого проблемы. К этому призываем мы и мировые звезды. Так, известное издание Vanity Fair выпустило новый номер, главная тема которого — Италия, страна, которая одной из первых пострадала от вируса COVID-19 и где на сегодня зафиксировано больше всего зараженных.

На обложках глянца появились звезды первого эшелона, среди которых Ирина Шейк, Милли Бобби Браун, Тони Гаррн, Стелла Маккартни, Роберт Де Ниро, Ли Кебеде, Андреа Бочелли, Джонатан Андерсон и др. На каждой обложке — хештег I love Italia («Я люблю Италию») и названия городов, которые уже захвачены вирусом (Милан, Ухань, Сеул, Тегеран, Париж и др.).

Центральная тема номера и главный посыл вынесен красными буквами: «Объединимся, чтобы остановить вирус». Потому что вместе — мы сильнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) 17 Бер 2020 р. о 10:58 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) 18 Бер 2020 р. о 2:43 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) 17 Бер 2020 р. о 7:21 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) 17 Бер 2020 р. о 3:00 PDT

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @irinashayk
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