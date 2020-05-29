Вместе или нет: Макс Михайлюк и победительница шоу «Холостяк 10» Даша рассказали о своих отношениях после проекта

Звезды / Новости 29 мая 2020

Cosmo

В минувшую пятницу главный герой десятого сезона шоу «Холостяк 10» сделал свой выбор — в последнем выпуске заветное кольцо получила Даша Ульянова. После этого девушка делилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с обручальным кольцом на безымянном пальце, однако официально ни Макс, ни Даша свои отношения после проекта не комментировали.

И сегодня зрители телеканала СТБ наконец-то узнали, как сложились отношения пары, в пост-шоу десятого сезона шоу «Холостяк 10». Как признались сами Даша и Макс, после окончания шоу они расстались. Причиной послужило признание холостяка в том, что у него на проекте был секс с другой участницей.