Вместе или нет: Макс Михайлюк и победительница шоу «Холостяк 10» Даша рассказали о своих отношениях после проекта

Звезды / Новости
29 мая 2020
Cosmo

В минувшую пятницу главный герой десятого сезона шоу «Холостяк 10» сделал свой выбор — в последнем выпуске заветное кольцо получила Даша Ульянова. После этого девушка делилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с обручальным кольцом на безымянном пальце, однако официально ни Макс, ни Даша свои отношения после проекта не комментировали. 

Холостяк 10

И сегодня зрители телеканала СТБ наконец-то узнали, как сложились отношения пары, в пост-шоу десятого сезона шоу «Холостяк 10». Как признались сами Даша и Макс, после окончания шоу они расстались. Причиной послужило признание холостяка в том, что у него на проекте был секс с другой участницей. 

Холостяк 10 пост-шоу

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Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
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