Вместо Саманты: в продолжении сериала «Секс в большом городе» появятся две новые героини

Звезды / Новости 18 января 2021

Cosmo

Новость о том, что в продолжении «Секса в большом городе» не будет Саманты Джонс, до сих пор не дает покоя поклонникам сериала. Однако создатели сообщают, что нашли ей достойную замену, и не одну.

«Это просто смешно, что жизнь в таком многонациональном городе, как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представим два новых персонажа — сильных и дерзких «цветных» женщин, которые помогут сделать шоу актуальным для нового поколения и более точно отразить мир, в котором мы живем», — отметили источники в комментарии Daily Mail.

Что же, будет интересно!