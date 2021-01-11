«Внутри холод и рассудок»: Алла Костромичева рассказала о своей реакции на беременность

Звезды / Новости
11 января 2021
Cosmo

Для участниц модельного реалити Нового канала Алла Костромичева всегда была строгим наставником, с которым необходимо держать субординацию. Но со своим пятилетним сыном Сальваторе модель ведет себя совершенно иначе. Алла признается — он изменил многое в ее характере.

— Благодаря Сальваторе я научилась говорить, что чувствую. Больше ценить свое время, качественно его проводить, — призналась ведущая Нового канала в интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность». — Раньше было как: тут сериальчик, тут еще какая-то работа, тут какие-то посты, тут думаю еще о чем-то. А сейчас свободное время я провожу с сыном — мы играем, балуемся, общаемся.

Кстати, Алла и ее муж Джейсон Капоне давно задумываются о втором ребенке. И пока пара лишь планирует пополнение в семье, модель вспоминает, какой была ее реакция на первую беременность.

— Очень хорошо помню момент, когда увидела две полоски на тесте на беременность… У меня есть такое качество — в экстремальных моментах веду себя максимально спокойно и рассудительно. Внутри только холод и рассудок, — призналась Алла. — При этом мой муж очень эмоциональный, в этом наш баланс. Если бы я была такой же, мы бы бросались посудой друг в друга.

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Фото: пресс-служба
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