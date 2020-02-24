Во время подготовки к свадьбе: Дженнифер Лопес общается со своим бывшим женихом

Звезды / Новости
24 февраля 2020
Cosmo

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес во всю готовятся к предстоящей свадьбе. И хотя пара не планирует громких церемоний и пышных празднований, общественность все равно интересуют любые детали.

Как известно, Дженнифер уже трижды была замужем, и несмотря на это, все равно переживает. Возможно, именно по этой причине девушка поддерживает контакт со своим бывшим женихом Беном Аффлеком. Пара встречалась с 2002 по 2004. И хотя до брака дело не дошло, поговаривают, что Дженнифер и Бен остались в очень дружеских отношениях.

Так, в своем недавнем интервью мужчина рассказал, что считает Дженнифер очень талантливой актрисой. И все еще иногда созванивается с ней. Также он добавил, что очень уважает Дженнифер как за карьерные свершения, так и за личностные качества.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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