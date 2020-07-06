Жизнь после Меган Фокс: Брайан Остин Грин прокомментировал свой роман сразу с двумя моделями

Звезды / Новости 6 июля 2020

Cosmo

После расставания с Меган Фокс Брайан Остин Грин был замечен в разное время в компании двух моделей, чем заставил поклонников гадать, с кем же из них у него роман. На днях актер прояснил ситуацию в комментарии изданию TMZ. Так, он отметил, что познакомился с 39-летней Тиной Луиз фактически в тот же день, когда они попали в объективы папарацци возле ее ресторана, и назвал девушку «по-настоящему классной».

Тина Луиз

А вот 25-летняя Кортни Стодден, которая на днях опубликовала в своем Instagram пикантное видео, на котором позирует с Брайаном в джакузи, его этим поступком очень «разочаровала». По словам актера, видео было записано месяц назад, а вот поделиться им девушка решила как раз в тот день, когда Остин Грин был замечен на публике с другой.

«Я просто записал видео для ее подруги Эшли, в котором передал ей привет. Но Кортни решила опубликовать его именно сейчас, понимая, что это создаст проблемы и для Тины, и для меня, отца троих детей. Думаю, она хорошая девушка, просто принимает неверные решения», — отметил он.